Зачем нужен кислород живым организмам? В чём состоит различие процессов дыхания и фотосинтеза? Как живые организмы используют энергию,освобождаемую при дыхании?

Гость: Гость:

1. Для того , чтобы получать питательные вещества и для поддержки жизни организма . 2. Различие дыхания и фотосинтеза есть в том , что при дыхание поглощается кислород и выделяется углекислый газ , а при фотосинтезе поглощается углекислый газ , а выделяется кислород . 3. Все , в том числе и мы ( люди)