Зачем нужен кислород живым организмам? В чём состоит различие процессов дыхания и фотосинтеза? Как живые организмы используют энергию,освобождаемую при дыхании?

Биология
Зачем нужен кислород живым организмам? В чём состоит различие процессов дыхания и фотосинтеза? Как живые организмы используют энергию,освобождаемую при дыхании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Для того , чтобы получать питательные вещества и для поддержки жизни организма . 2. Различие  дыхания и фотосинтеза есть в том , что при дыхание поглощается кислород и выделяется углекислый газ , а при фотосинтезе  поглощается углекислый газ , а выделяется кислород . 3. Все , в том числе и мы ( люди)
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