Зачем нужен кислород живым организмам? В чём состоит различие процессов дыхания и фотосинтеза? Как живые организмы используют энергию,освобождаемую при дыхании?
Биология
Зачем нужен кислород живым организмам? В чём состоит различие процессов дыхания и фотосинтеза? Как живые организмы используют энергию,освобождаемую при дыхании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Для того , чтобы получать питательные вещества и для поддержки жизни организма . 2. Различие дыхания и фотосинтеза есть в том , что при дыхание поглощается кислород и выделяется углекислый газ , а при фотосинтезе поглощается углекислый газ , а выделяется кислород . 3. Все , в том числе и мы ( люди)
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