Какие знания из школы пригодятся в будущем и каким образом
Обществознание
Какие знания из школы пригодятся в будущем и каким образом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математика оно самое главное
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