Чтобы создать впечатление расстояние на картине предметы которые расположены да??ьше должны быть представлены больше (Изо)

Окружающий мир

Чтобы создать впечатление расстояние на картине предметы которые расположены да??ьше должны быть представлены больше (Изо)

Автор: Гость