Помогите стороны основания прямого параллелепипеда равны 1 дм и 2 корня из 3 а угол между ними 30 найдите V параллелепипед если S большого диагонального сечения параллелепипеда равен корень 38

Математика
Помогите стороны основания прямого параллелепипеда равны 1 дм и 2 корня из 3 а угол между ними 30 найдите V параллелепипед если S большого диагонального сечения параллелепипеда равен корень 38
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Применены: теорема косинусов, формула площади параллелограмма через синус угла, формула объёма прямого параллелепипеда
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