Будь ласка допоможіть! Потрібен твір на тему "Масляна" !
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Будь ласка допоможіть! Потрібен твір на тему "Масляна" !
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Багато хто вважає, що масниця до віри відношення не має, що це народне свято зустрічі весни. Їй присвячені всі його ритуали - млинці, маскарад, бійки і взяття снігового містечка. Але от у православному церковному календарі читаємо: «26 лютого - 11 березня. Седмиця сирна (масляна) - суцільна ». І біля церковної масниці є своя історія, обряди і свій сенс. Священик отець Володимир розкриває православний календар на даті 11 березня (нов. стиль) і закладає сторінку червоною стрічкою: Масляна - це підготовка до семи тижнях Великого посту, до якого віруючі повинні прийти зі світлими думками і чистою душею, - пояснює отець Володимир. Церковна масниця схожа на сутінки. Плавно опускається ніч і густіють фарби, повільно - день від дня віруючі обмежують себе в їжі, спілкуванні, неправедних думках і вчинках. І від служби до служби осягають сенс цього обмеження. Робота над собою починається задовго до настання Сирною седмиці 24 лютого. У цей день в храмах читається глава Євангелія, що оповідає про те, як молилися дві людини. У цей же день на вечірньо до звичної службі додається піснеспів Великого посту. За покаянної Тижнем про митаря і фарисея слід Тиждень про блудного сина (3 березня) - повість про повернення грішного, але розкаявся людини до Бога. З цієї неділі богослужіння ведуться за Пісної Тріоді, а до піснеспівів додається 136-й псалом - «На ріках вавилонських» Третій акт - Вселенська Батьківська субота (9 березня) і Тиждень про Страшний суд (10 березня) - оповідь про початок і кінець людства. У батьківську суботу Церква поминає всіх від віку померлих православних християн. А в неділю настає мясопуст - день прощання з м'ясною їжею, «відпускання» її. Сирна седмиця, що вступає в свої права з понеділка, це, по суті, пісний свято, хоча поки ще дозволені і молоко, і яйця. У церковних стінах Сирна седмиця осінений молитвою святого Єфрема Сирина про дар покаяння. Але за стінами православний люд, включаючи і духовенство, веселиться відчайдушно, ніби прагнучи наїстися, нагулятися перед Великим постом. Так було в 1476 році, коли Іван Грозний спостерігав, як в кулачному бою його з річковики кроплять кров'ю лід Москви-ріки. Так було в 1722 році, коли у Червоних воріт був споруджений гігантський фрегат на його палубі блазнював Петро I, Катерина і придворні в масках вовків, журавлів і драконів. Так залишилося й донині. Багато проповідники обрушувалися на масницю. В кінці XVII ст. Патріарх Андріян навіть намагався заборонити «бісівський свято», але не зумів - тільки скоротив з чотирнадцяти до семи днів. А з часом Церква і зовсім змирилася з масницею, і ось, прийняла її до числа своїх звичаїв. Останній день Масляної - Прощена неділя. У церкві в цей день згадують вигнання Адама з раю, а в народі прощаються із зимою та ще одним прожитим роком. Гаснуть масничні багаття. Люди відвідували могили предків, а після поспішають на вечерню. Недільна служба почався як завжди: читання Євангелія, золотаве облачення священиків. Але раптом все змінюється. Настає новий тиждень. Тиждень Великого посту. Ця мить відзначений обрядом преоблаченія, коли священики виходять до віруючих в золоті, але у фіолетовому - кольорі нею скорботи і вічності. Службу завершує чин прощення. Батюшки, включаючи і настоятеля храму, виходять на солею (піднесення перед іконостасом) і кланяються земним поклоном, просячи один в одного й у прихожан вибачення - за всі образи, вільні чи невільні, за неуважність, за гріхи ... А парафіяни в свою чергу підходять до священиків, цілують Євангеліє та вимовляють головну формулу цього дня: «Пробачте мене, грішного, А у відповідь:« Бог простить, як я прощаю »- Це дуже важке обряд. Як це раптом - вклонитися комусь в ноги, попросити пробачення? Незвично. Але після на душі робиться легко-легко. Так говорить отець Володимир. У народу на всі свої правила, і що широка масниця для того людині і потрібна, щоб глибше впасти у гріх і повніше покаятися.
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