ПОМАГИТЕ Площадь носового платка квадратной формы составляет 400____ Рост взрослого человека 1 750___ Высота берёзы 1 800____
Математика
ПОМАГИТЕ Площадь носового платка квадратной формы составляет 400____ Рост взрослого человека 1 750___ Высота берёзы 1 800____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь носового платка квадратной формы составляет 400 см2 Рост взрослого человека 1 750мм Высота берёзы 1 800см
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