Помогите мне пожалуйста решить примеры. 4700-2045=? 5800-355=? 2400-1140=? 7600-5399=? 2840-371=? 5780-2392=? 3625-387=? 5132=4068=? Ответы округлите до сотен.

Математика

Помогите мне пожалуйста решить примеры. 4700-2045=? 5800-355=? 2400-1140=? 7600-5399=? 2840-371=? 5780-2392=? 3625-387=? 5132=4068=? Ответы округлите до сотен.

Автор: Гость