Помогите мне пожалуйста решить примеры. 4700-2045=? 5800-355=? 2400-1140=? 7600-5399=? 2840-371=? 5780-2392=? 3625-387=? 5132=4068=? Ответы округлите до сотен.

Математика
Помогите мне пожалуйста решить примеры. 4700-2045=? 5800-355=? 2400-1140=? 7600-5399=? 2840-371=? 5780-2392=? 3625-387=? 5132=4068=? Ответы округлите до сотен.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4700-2045=2655 ≈2700  5800-355=5445 ≈5400  2400-1140=1260 ≈1300  7600-5399=2201 ≈2200  2840-371=2469 ≈2500  5780-2392=3388 ≈3400  3625-387=3238 ≈3200  5132 ·4068=1064 ≈1100
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