Составьте с родителями список одежды которую вы будете надевать на прогулку в жаркую, ненастную погоду

Литература
Составьте с родителями список одежды которую вы будете надевать на прогулку в жаркую, ненастную погоду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 шарф 2 шапка 3 кофта(толстовка) 4 куртка 5 джинсы(утеплённые штаны)
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