Помогите написать характеристику Лизы и Эраста (из повести бедная Лиза)

Гость: Гость:

Лиза-эта простая крестьянка,которая после смерти отца начала заниматься хозяйством дома,помогать матери и зарабатывать деньги.Но судьба её свела с одним молодым человеком,который изменил всю её жизнь и покрасил яркой краской. Эраст-молодой дворянин,который безумно влюбился в молодую,красивую девушку-Лизу. Лиза надеялась на будущую счастливую жизнь с Эрастом,но в один прекрасный день этот молодой человек поступил неблагородно по отношению своей возлюбленной.Из-за долгов,проигранных в игре,он решает бросить это невинное создание-Лизу. Конечно,Лиза не может терпеть этого унижения и приходится жить ей недолго.Она оставляет свою больную мать и отправляется спокойно спать на небесах. Эраст и Лиза-полные противоположности друг к другу.Лиза-она очень влюблённая и по-настоящему выражает свою искреннюю любовь,а Эраст-холодно относится к нему,это показывается на его безразличном поведении,когда бросает её. Но и он через год раскаивается перед могилой покойной Лизы.