Составь задачи по рисунку и выражением. 9+3 9-3 12-3 12-98

Математика
Составь задачи по рисунку и выражением. 9+3 9-3 12-3 12-98
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сколько дней семья провела на даче? 9-3=6 (дн) 2)Сколько дней семья провела на море? 15-10=5 (дн)
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