За 2.5 ч выпало 1.5 мм осадков а потом выпало 6 ч лил дождь

Алгебра
За 2.5 ч выпало 1.5 мм осадков а потом выпало 6 ч лил дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5ч-1,5мм 6ч-x 2,5x=1,5*6 2,5x=9:2,5 x=3,6
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