Соченение на тему описание человека 2 страницы плиз

Гость: Гость:

Тетя Сюзанна - женщина восточного типа. Она по национальности армянка, и "восточность" в облике моей соседки проявляется во всем: в немного крючковатой форме носа, в жгуче-черном цвете вьющихся волос, в мягком, почти бархатном тембре голоса, в очень ярком акценте. Тетя Сюзанна - женщина средних лет, ей уже больше сорока. Она невысокого роста, чуть-чуть полноватая, но эта полнота, как ни удивительно, скорее красит ее, делает этакой красавицей-пышкой. Тетя Сюзанна - очень интересный человек. Она любит посмеяться, пошутить. Но если она увидит, что я грустная или обижена кем-то, то всегда утешит, поговорит со мной и успокоит. От этой женщины всегда пахнет чем-то восхитительно-вкусным - тетя Сюзанна обожает хорошие (и ужасно дорогие!) духи. Она любит носить золотые украшения и не стесняется этой своей привычки: у нее золотые сережки, несколько колец с красивыми камнями на пальцах, тяжелый старинный восточный браслет с красноватым отливом. "Золото лучше всего украшает настоящую женщину, его придумали специально для нас", - говорит тетя Сюзанна о своих украшениях. Это смешно, но с какой-то стороны соседка моя права: женщина должна следить за своей внешностью и украшать себя! Многое еще что можно рассказать о тете Сюзанне, но и так понятно: это интересная и особенная женщина!