Помогите 62 номер Пожалуйста
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Помогите 62 номер Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой колонки словосочетание,а во второй текст. почему? так вот предложение-это несколько слов связаны между собой по смыслу. а в первой колонке словосочетание.
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