Как решить щукин карпов и сомов отправились на рабылаку вместе они поймали 192 карася причем Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал карпов. сколько карасей поймал сомов? Дам 10 баллов
Математика
Как решить щукин карпов и сомов отправились на рабылаку вместе они поймали 192 карася причем Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал карпов. сколько карасей поймал сомов? Дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53 - 15 = 38 Карпов 53 + 15 = 68 Карпов и Щукин 192 - 68 = 124 Сомов
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