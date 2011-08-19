Помогите мне решить проблему! Я решала Математика 6 класс Виленкин №415(под буквой "и") и тут у меня вышло - 19 целых 5/12 - 8 целых 17/18 = сначала привела к знаменателю 36 решила дальше и вот что получилось 19 целых 51/36...

Математика

Помогите мне решить проблему! Я решала Математика 6 класс Виленкин №415(под буквой "и") и тут у меня вышло - 19 целых 5/12 - 8 целых 17/18 = сначала привела к знаменателю 36 решила дальше и вот что получилось 19 целых 51/36 - 8 целых 51/36 = Как дальше решить

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