Помогите мне у кого по алгебре 5 в 8 классе номер 24.18(в,г) решите прошу срочно:( у меня не получается туплю дам много баллов напишите скиньте плиизмиии

Алгебра

Помогите мне у кого по алгебре 5 в 8 классе номер 24.18(в,г) решите прошу срочно:( у меня не получается туплю дам много баллов напишите скиньте плиизмиии

Автор: Гость