Помогите мне у кого по алгебре 5 в 8 классе номер 24.18(в,г) решите прошу срочно:( у меня не получается туплю дам много баллов напишите скиньте плиизмиии

Алгебра
Помогите мне у кого по алгебре 5 в 8 классе номер 24.18(в,г) решите прошу срочно:( у меня не получается туплю дам много баллов напишите скиньте плиизмиии
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