Помогите мне умоляю просто

Гость: Гость:

1) 100-16=84 (%) - осталось посадить за оставшиеся две недели. 2) 84·0,6=50,4 (%) - посадили за вторую неделю. 3) 100-(16+50,4)=100-66,4=33,6 (%) - посадили за третью неделю. 1%=0,01 ⇒ 33,6%=0,336 4) 504:0,336=1 500 (с.)- посадила бригада за три недели. Ответ: 1500 саженцев посадила бригада за три недели.