Помогите мне умоляю просто

Математика
Помогите мне умоляю просто
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 100-16=84 (%) - осталось посадить за оставшиеся две недели. 2) 84·0,6=50,4 (%) - посадили за вторую неделю. 3) 100-(16+50,4)=100-66,4=33,6 (%) - посадили за третью неделю.   1%=0,01 ⇒ 33,6%=0,336   4) 504:0,336=1 500 (с.)- посадила бригада за три недели. Ответ: 1500 саженцев посадила бригада за три недели.
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