Помогите моей сестре написать: 10. Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь Земли. Напишите письмо другу, в котором вы опишите это путешествие и свои ощущения.

География
Помогите моей сестре написать: 10. Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь Земли. Напишите письмо другу, в котором вы опишите это путешествие и свои ощущения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. тут так жарко мы близко к ядру. много лавы. мало воздуха один углекислый газ.
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