Помогите моей сестре написать: 10. Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь Земли. Напишите письмо другу, в котором вы опишите это путешествие и свои ощущения.

География

Помогите моей сестре написать: 10. Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь Земли. Напишите письмо другу, в котором вы опишите это путешествие и свои ощущения.

Автор: Гость