Цитатный план рассказа Бунина Подснежник
Литература
Цитатный план рассказа Бунина Подснежник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. "... И приехал к Саше отец из деревни". 2. "А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику... " 3. "Отец просыпается рано... " 4. "И какой долгий прекрасный день впереди... " 5. "В трактире "чистая" половина на втором этаже... " 6. "А в понедельник всё это сразу кончается... " 7. "-- До свиданья, Сашенька, Христос с тобой". ставь спасибо и ответ лучшим если помог и если не трудно . Надеюсь помог. :)
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