Зимние слова. Пожайлуста.
Русский язык
Зимние слова. Пожайлуста.
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Гость:
Снег, снеговик, снегурочка, снединка, мороз, холод, снежки, снегопад, метель, пурга, лед, коньки, сосульки
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