Отметить крестиком пары в которых 2 полностью состоит только из 1 снежинки снег,му??а хлеб, металл автомобиль

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Отметить крестиком пары в которых 2 полностью состоит только из 1 снежинки снег,му??а хлеб, металл автомобиль

Автор: Гость