Отметить крестиком пары в которых 2 полностью состоит только из 1 снежинки снег,му??а хлеб, металл автомобиль
Русский язык
Отметить крестиком пары в которых 2 полностью состоит только из 1 снежинки снег,му??а хлеб, металл автомобиль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег мука металл это ингридиенты из чего получается хлеб либо автомобиль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Мудрая черепаха предлагает вам задание Узнайте как называется алфавит созданный Кириллом и мефодием Отгадайте слова затем Спишите первую букву кажд...
Математика
Навстречу друг другу ползут 2 рака со скоростью 17м/мин и 15м/минут .Через сколько ми??ут они встретятся если первоночально расстояние между ними 9...
Українська мова