Мудрая черепаха предлагает вам задание узнайте как называется алфавит созданный Кириллом и Мефодия разгадайте слова затем выпишите первую букву каждого из слов в квадратики по порядку и вы узнаете название этого алфавита

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Мудрая черепаха предлагает вам задание узнайте как называется алфавит созданный Кириллом и Мефодия разгадайте слова затем выпишите первую букву каждого из слов в квадратики по порядку и вы узнаете название этого алфавита

Автор: Гость