Мудрая черепаха предлагает вам задание узнайте как называется алфавит созданный Кириллом и Мефодия разгадайте слова затем выпишите первую букву каждого из слов в квадратики по порядку и вы узнаете название этого алфавита

Окружающий мир
Мудрая черепаха предлагает вам задание узнайте как называется алфавит созданный Кириллом и Мефодия разгадайте слова затем выпишите первую букву каждого из слов в квадратики по порядку и вы узнаете название этого алфавита
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
алфавит созданный Кириллом и Мефодия называется  кириллицей
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