Напишите сочинение-рассуждение на тему: Весна

Гость: Гость:

Совсем скоро придет весна. Я очень люблю это время года. Весной просыпается природа, пробуждается все живое. Дни становятся длиннее, и на улице светит солнце. В воздухе царит тепло. Мне очень нравится пробуждение природы. Когда деревья становятся зелеными, мир становится красивым.