Напишите сочинение-рассуждение на тему: Весна
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Напишите сочинение-рассуждение на тему: Весна
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Гость:
Совсем скоро придет весна. Я очень люблю это время года. Весной просыпается природа, пробуждается все живое. Дни становятся длиннее, и на улице светит солнце. В воздухе царит тепло. Мне очень нравится пробуждение природы. Когда деревья становятся зелеными, мир становится красивым.
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