Помогите придумать власний уороткий детектив

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Очень короткий детектив Инспектор полиции Стив следил за секундной стрелкой. Осталось 53 секунды до конца рабочего дня. “Я сегодня не проверил часы – возможно, они опять отстают. Звонить или не звонить в службу точного времени” – в тяжелых раздумьях прошло 2 секунды. ” Нет, не успею”. Инспектор Стив был очень ответственным человеком. Он не мог уйти с работы раньше времени, хотя его ждала Красотка Мэри, с которой он отправлялся на 2 дня отдыхать в Скалистые горы. Когда до окончания рабочего дня оставалось 5 секунд, зазвонил телефон. Инспектор с отвращением поднял трубку: “Как? Опять убили старика Джона? А, на этот раз окончательно. Остались следы на месте преступления? Сам Джон с разбитой головой и комочки земли. И все? ” Дело обещало быть серьезным. Тяжело вздохнув, Стив достал из ящика стола новую папку и написал “Старик Джон”. День закончился плохо. Он опять задержался на работе на 2 минуты. Но ничего, он отдохнет с Красоткой Мэри пару деньков и возьмется за расследование. Вернувшись через 3 года (Стив был увлекающейся натурой) , инспектор увидел папку на том же месте. Но в ней уже не было нужды. Стив знал все. Дело об убийстве старика, естественно, вызвало большой резонанс. Это вам не убийство миллионера – там все ясно. А здесь. Кто? Зачем? У старика не было никакого имущества – квартира его давно уже принадлежала Обществу анонимных алкоголиков. А сам он жил на два доллара, которые ему ежедневно давал миллионер из Техаса. Старик Джон постоянно шантажировал его – он грозился залить собственной кровью белые мраморные ступеньки в особняке у миллионера. Была создана специальная бригада из лучших специалистов, которая и раскрыла это запутанное дело. Джону на голову упал большой горшок с цветком марихуаны, который стоял на окне у соседа – налогового инспектора, что жил этажом выше. Бедняга Джон – его голова раскололась, как кокосовый орех. Осколки горшка (все до единого) подобрал известный собиратель древностей мистер Блок. А цветок марихуаны подобрала старуха Молсон, которая тут же обменяла его в соседней школе на жвачку и билет в кино. “Опять раскрыли без меня” - вздохнул инспектор Стив. Он устроился в кресле поудобнее и стал следить за секундной стрелкой.