Помогите!!! Надо найти интересные сведение об ЭТИКЕТЕ!!!!!!
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Помогите!!! Надо найти интересные сведение об ЭТИКЕТЕ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Правила этикета гласят, что гости являются желанными, если их приход был обговорен с хозяином дома. Если же приход гостя был неожиданным, стоит готовиться к домашнему беспорядку и неопрятному виду хозяев, так как незваный человек вторгается в личное пространство других. Кстати, говорить гостю о том, чтобы он разулся перед входом в дом, не желательно. Правила этикета гласят, что это решает сам гость. 2. Зонтик стоит сушить только в закрытом виде и на специальной стойке. 3. Существуют правила обращения с женской сумкой. Если сумочка маленького размера, ее можно поставить на стол, в обратном случае стоит повесить ее на спинку сидения. Рюкзак стоит положить на пол. Но ни в коем случае нельзя класть сумку к себе на колени или на свое сидение. 4. Правила этикета гласят, что дома стоит ходить только в удобных штанах с подходящей к ним кофтой. Халаты и сорочки считаются только пижамной одеждой, которую стоит надевать лишь перед сном. 5. С рукопожатием тоже связано достаточно много правил этикета. Руку стоит подавать первым старшему, младшему же по возрасту нужно принять рукопожатие. При этом стоит легко улыбаться, чтобы показать свое дружелюбное намерение.
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