ПОМОГИТЕ НАДО СЕЙЧАС Прочитай текст.Какова его тема?Слова какой части речи дают ??озможность почувствовать отношение автора к птицам ,которые он описывает?Какова основная мысль этого описания? Грач и ласточка Из-за (дальний...

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ПОМОГИТЕ НАДО СЕЙЧАС Прочитай текст.Какова его тема?Слова какой части речи дают ??озможность почувствовать отношение автора к птицам ,которые он описывает?Какова основная мысль этого описания? Грач и ласточка Из-за (дальний) леса вылета...т грач и ласточка. Какое-то (малое) мгновение (неуклюжий) грач и (красивая изящная) ласточка летят рядом.Их тени отража...тся с глаз.(Стремительная) ласточка быстро скрыва...тся с глаз.А грач все маш...т и маш...т (тяжелые) крылья. ●Спиши текст ,раскрывая скобки и вставляя буквы.Перед прилагательными запиши в скобках вопрос.Покажи стрелкой,от какого существительного его задаешь.Выдели окончания в вопросе и прилагательном. ●Укажи падежи склоняемых частей речи. ●Укажи спряжение глаголов,выдели их личные окончания.

Автор: Гость