№858 На одной стоянке 27 автомобилей,на другой - на 5 больше, а на третьей - в 2 раза больше,чем на первой,Можно ли все эти автомобили распределить по трюм стоянкам так,чтобы автомобилей на них стало поровну? Помогите пожалуй...

Математика

№858 На одной стоянке 27 автомобилей,на другой - на 5 больше, а на третьей - в 2 раза больше,чем на первой,Можно ли все эти автомобили распределить по трюм стоянкам так,чтобы автомобилей на них стало поровну? Помогите пожалуйста!!!)))

Автор: Гость