№858 На одной стоянке 27 автомобилей,на другой - на 5 больше, а на третьей - в 2 раза больше,чем на первой,Можно ли все эти автомобили распределить по трюм стоянкам так,чтобы автомобилей на них стало поровну? Помогите пожалуй...
Математика
№858 На одной стоянке 27 автомобилей,на другой - на 5 больше, а на третьей - в 2 раза больше,чем на первой,Можно ли все эти автомобили распределить по трюм стоянкам так,чтобы автомобилей на них стало поровну? Помогите пожалуйста!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+5=32 автомобиля на 2 стоянке 27*2=54 автомобили на 3 стоянке 27+32+54=113 автомобилей на 3 стоянках Ответ: Нет,113 на 3 не делится
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