Я не прочла сказку 12 месяцев помогите прочитать кратко

Литература
Я не прочла сказку 12 месяцев помогите прочитать кратко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересная сказка.Почитай как-нибудь) А вот кратко: Эта сказка-история о девочке, живущей с мачехой и её ленивой дочерью. Девочку отправляют в  зимний лес за подснежниками и велят с пустыми руками не возвращаться. В лесу ей встречаются все 12 месяцев в облике людей, решивших помочь  девочке. Вернувшись, девочка не получает одобрения мачехи – мачеха недовольна, ведь можно было попросить гораздо больше,чем она получила. И тогда мачеха отправляет свою родную дочь на поиски двенадцати месяцев, но даже не догадывается, что та слишком ленива и глупа, чтобы вернуться из этого волшебного леса.  Ну вот примерно как-то так :) 
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