Напишите сочинение на тему мой питомец. Плиииз!
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Напишите сочинение на тему мой питомец. Плиииз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего пса зовут Шарик. Он рыжий, с пятнами по бокам. Когда на улице идёт дождь, он ложится около окна и начинает внимательно смотреть, что происходит на улице. Капли воды, срываясь с неба, бьют по подоконнику словно по барабану, а Шарик иногда вздрагивает от этого и прячется под кровать. Хотя, он очень любит купаться, а летом мы с ним ходим на речку и играем в мяч. Он умеет плавать. Шарик - ласковый и обожает маленьких детей и даже дружит с кошками, которые сначала настороженно относятся к нему.
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