Помогите надо синтаксический разбор предложений. 1 белоснежные лилии раскрываются перед ясной погодой.2 Перед дождём утренний туман поднимается над землёй и поверхностью воды в виде столба.3 Перед ненастной погодой у цветка мар...

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Помогите надо синтаксический разбор предложений. 1 белоснежные лилии раскрываются перед ясной погодой.2 Перед дождём утренний туман поднимается над землёй и поверхностью воды в виде столба.3 Перед ненастной погодой у цветка маргаритки поникают цветочные венички

Автор: Гость