Помогите надо синтаксический разбор предложений. 1 белоснежные лилии раскрываются перед ясной погодой.2 Перед дождём утренний туман поднимается над землёй и поверхностью воды в виде столба.3 Перед ненастной погодой у цветка мар...
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Помогите надо синтаксический разбор предложений. 1 белоснежные лилии раскрываются перед ясной погодой.2 Перед дождём утренний туман поднимается над землёй и поверхностью воды в виде столба.3 Перед ненастной погодой у цветка маргаритки поникают цветочные венички
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Что? лилии.,лилии что делают? раскрываются.,раскрываются перед чем? перед погодой(перед)-предлог,.Погодой какой?ясной
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