Найдите первый член геометрической прогрессии если b6=64,b5=32
Алгебра
Найдите первый член геометрической прогрессии если b6=64,b5=32
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- геометрическая прогрессия. Дано: Найти: Решение: Ответ: .
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