За­да­ние 3 . Ука­жи­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром сред­ством вы­ра­зи­тель­но­??ти речи яв­ля­ет­ся эпи­тет. 1) Везде ча­со­вые, на­тя­ну­та ко­лю­чая про­во­ло­ка. 2) Мы долго сле­дим за би­сер­ным, точно вы­ши­тым в небе,...

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За­да­ние 3 . Ука­жи­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром сред­ством вы­ра­зи­тель­но­??ти речи яв­ля­ет­ся эпи­тет. 1) Везде ча­со­вые, на­тя­ну­та ко­лю­чая про­во­ло­ка. 2) Мы долго сле­дим за би­сер­ным, точно вы­ши­тым в небе, тре­уголь­ни­ком, плы­ву­щим на юг. 3) Труд­но по­нять, где её края и куда она за­во­ра­чи­ва­ет. 4) Майор про­тя­ги­ва­ет мне кон­верт, скле­ен­ный из потрёпан­ной то­по­гра­фи­че­ской карты. (1)Шта­бов так много, что найти нуж­ный нам отдел со­всем не про­сто. (2)Везде ча­со­вые, на­тя­ну­та ко­лю­чая про­во­ло­ка. (3)К ве­че­ру всё-таки на­хо­дим. (4)Се­год­ня ночью, ока­зы­ва­ет­ся, долж­на пе­ре­прав­лять­ся на пе­ре­до­вую 184-я ди­ви­зия, а утром, во время бомбёжки, вышли из строя ди­ви­зи­он­ный ин­же­нер и ко­ман­дир взво­да. (5)Майор про­тя­ги­ва­ет мне кон­верт, скле­ен­ный из потрёпан­ной то­по­гра­фи­че­ской карты. — (6)Со­ве­тую пой­мать 184-ю здесь. (7)Мы молча до­хо­дим до ре­гу­ли­ров­щи­ка. — (8)Сто во­семь­де­сят четвёртая ещё не про­хо­ди­ла, — го­во­рит ре­гу­ли­ров­щик, не­мо­ло­дой уже, с ры­жи­ми усами. (9)Мы са­дим­ся в кузов раз­би­той ма­ши­ны. (10)Солн­це зашло, но ещё свет­ло. (11)На за­па­де, над Ста­лин­гра­дом, небо со­всем крас­ное, и труд­но ска­зать, от­че­го это — от за­хо­дя­ще­го солн­ца или от по­жа­ра. (12)Три чёрных ды­мо­вых стол­ба мед­лен­но рас­плы­ва­ют­ся в воз­ду­хе. (13)Внизу они тон­кие, гу­стые и чёрные, как сажа. (14)Чем выше, тем они всё боль­ше рас­плы­ва­ют­ся, а со­всем вы­со­ко сли­ва­ют­ся в сплош­ную длин­ную тучу. (15)Она плос­кая и не­по­движ­ная, и, хотя в неё по­сту­па­ют всё новые и новые пор­ции дыма, она не удли­ня­ет­ся и не утол­ща­ет­ся. (16)Вот уже более двух не­дель стоит она такая, спо­кой­ная и не­по­движ­ная, над го­ря­щим го­ро­дом. (17)А кру­гом нас зо­ло­тые осин­ки на чёрном фоне, тон­кие, неж­ные. (18)По до­ро­ге про­ез­жа­ют ма­ши­ны. (19)Оста­нав­ли­ва­ют­ся, спра­ши­ва­ют, как про­ехать на пе­ре­пра­ву, и едут даль­ше. (20)До­ро­га ши­ро­кая, разъ­ез­жен­ная, вся в ром­би­ках от шин. (21)Труд­но по­нять, где её края и куда она за­во­ра­чи­ва­ет. (22)Още­ти­нив­ший­ся ука­за­тель­ный столб когда-то, долж­но быть, стоял на обо­чи­не. (23)Сей­час он на самом фар­ва­те­ре, и кто-то на него уже на­е­хал. (24)Он на­кре­нил­ся, и таб­лич­ка с над­пи­сью «Ста­лин­град — 6 км» ука­зы­ва­ет прямо в небо. — (25)До­ро­га в рай, — мрач­но из­ре­ка­ет Ва­ле­га. (26)Ока­зы­ва­ет­ся, он тоже не лишён юмора. (27)Под­хо­дит ре­гу­ли­ров­щик: — (28)Во-он жу­рав­ли по­ле­те­ли, — и тычет гряз­ным, гру­бым паль­цем в небо. — (29)Ни­ка­кой войны для них нет. (30)Мы долго сле­дим за би­сер­ным, точно вы­ши­тым в небе, тре­уголь­ни­ком, плы­ву­щим на юг. (31)Слыш­но даже, как кур­лы­чут жу­рав­ли. — (32)Со­всем как самолёты, — го­во­рит ре­гу­ли­ров­щик. (33)Эта ас­со­ци­а­ция про­мельк­ну­ла, по-ви­ди­мо­му, у всех нас, и мы смеёмся. — (34)Что, туда или от­ту­да? — спра­ши­ва­ет ре­гу­ли­ров­щик. — (35)Туда. (36)Он ка­ча­ет го­ло­вой. — (37)Да… (38)Не­ве­се­ло там, что и го­во­рить… — и от­хо­дит. (По В. Не­кра­со­ву)* * Не­кра­сов Вик­тор Пла­то­но­вич — рус­ский пи­са­тель. С 1941 по 1944 годы был на фрон­те, участ­во­вал в Ста­лин­град­ской битве. Не­кра­сов — автор по­ве­стей, рас­ска­зов, пу­те­вых за­ме­ток: «В око­пах Ста­лин­гра­да», «Пер­вое зна­ком­ство» и др. По его сце­на­ри­ям сняты ки­но­филь­мы. Спрятать текст

Автор: Гость