Задание 3 . Укажите предложение, в котором средством выразительно??ти речи является эпитет. 1) Везде часовые, натянута колючая проволока. 2) Мы долго следим за бисерным, точно вышитым в небе,...
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Задание 3 . Укажите предложение, в котором средством выразительно??ти речи является эпитет. 1) Везде часовые, натянута колючая проволока. 2) Мы долго следим за бисерным, точно вышитым в небе, треугольником, плывущим на юг. 3) Трудно понять, где её края и куда она заворачивает. 4) Майор протягивает мне конверт, склеенный из потрёпанной топографической карты. (1)Штабов так много, что найти нужный нам отдел совсем не просто. (2)Везде часовые, натянута колючая проволока. (3)К вечеру всё-таки находим. (4)Сегодня ночью, оказывается, должна переправляться на передовую 184-я дивизия, а утром, во время бомбёжки, вышли из строя дивизионный инженер и командир взвода. (5)Майор протягивает мне конверт, склеенный из потрёпанной топографической карты. — (6)Советую поймать 184-ю здесь. (7)Мы молча доходим до регулировщика. — (8)Сто восемьдесят четвёртая ещё не проходила, — говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими усами. (9)Мы садимся в кузов разбитой машины. (10)Солнце зашло, но ещё светло. (11)На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это — от заходящего солнца или от пожара. (12)Три чёрных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. (13)Внизу они тонкие, густые и чёрные, как сажа. (14)Чем выше, тем они всё больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную длинную тучу. (15)Она плоская и неподвижная, и, хотя в неё поступают всё новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. (16)Вот уже более двух недель стоит она такая, спокойная и неподвижная, над горящим городом. (17)А кругом нас золотые осинки на чёрном фоне, тонкие, нежные. (18)По дороге проезжают машины. (19)Останавливаются, спрашивают, как проехать на переправу, и едут дальше. (20)Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках от шин. (21)Трудно понять, где её края и куда она заворачивает. (22)Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. (23)Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. (24)Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград — 6 км» указывает прямо в небо. — (25)Дорога в рай, — мрачно изрекает Валега. (26)Оказывается, он тоже не лишён юмора. (27)Подходит регулировщик: — (28)Во-он журавли полетели, — и тычет грязным, грубым пальцем в небо. — (29)Никакой войны для них нет. (30)Мы долго следим за бисерным, точно вышитым в небе, треугольником, плывущим на юг. (31)Слышно даже, как курлычут журавли. — (32)Совсем как самолёты, — говорит регулировщик. (33)Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеёмся. — (34)Что, туда или оттуда? — спрашивает регулировщик. — (35)Туда. (36)Он качает головой. — (37)Да… (38)Невесело там, что и говорить… — и отходит. (По В. Некрасову)* * Некрасов Виктор Платонович — русский писатель. С 1941 по 1944 годы был на фронте, участвовал в Сталинградской битве. Некрасов — автор повестей, рассказов, путевых заметок: «В окопах Сталинграда», «Первое знакомство» и др. По его сценариям сняты кинофильмы. Спрятать текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если выбрать надо из первых четырех предложений,то БИСЕРНЫМ треугольником. Во всем же тексте эпитеты есть еще
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