Постройте график прямой пропорциональность,

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Графиком является прямая проходящая через начало координат точку(0;0) чтобы построить график надо знать две точки одна есть а вторую найдем формула прямой пропорциональности y=kx выберем любое значение x и подставим в формулу вычислим y например y=5x x=2 y=5X2=10 точка (2;10) и через две точки проводим прямую