Задания 4 и 5 сроооочно сегодня надо сейчас прошу спасибо

Гость: Гость:

3) высокая скорость обмена веществ 4) Перьевое покрытие сохраняет тепло 5) у птиц двойное дыхание 5. 1) У птиц в отличие от других классов позвоночных очень развит мозжечок, который координирует их движение при полёте.