Задания 4 и 5 сроооочно сегодня надо сейчас прошу спасибо
Биология
Задания 4 и 5 сроооочно сегодня надо сейчас прошу спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) высокая скорость обмена веществ 4) Перьевое покрытие сохраняет тепло 5) у птиц двойное дыхание 5. 1) У птиц в отличие от других классов позвоночных очень развит мозжечок, который координирует их движение при полёте.
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