Помогите надо вставить правильные слова 1. Where did you ... last weekend? a) go b) went c) have gone 2. I ... to the seaside 3 years ago. a) have gone b) went c) go 3. How lucky you ... this year! a) was b) were c) have ...
Английский язык
Помогите надо вставить правильные слова 1. Where did you ... last weekend? a) go b) went c) have gone 2. I ... to the seaside 3 years ago. a) have gone b) went c) go 3. How lucky you ... this year! a) was b) were c) have been 4. They always .. for Moscow by plane a) have left b) leave c) left 5. We decied ... at the hotel. a) stay b) stayed c) to stay
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
История
1. Установите хронологию правления: 1) Анна Иоанновна 2) Елизавета Петровна 3) Екатерина I 4) Екатерина II А) 3, 1, 2, 4 B) 1, 2, 3, 4...
Математика