Виды способа опыления
Биология
Виды способа опыления
Ответ(ы):
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Ветром, насекомыми, птицами, некоторые млекопитающие, искусственной с помощью человека
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