Помогите с задачей 115 пожалуйста
Математика
Помогите с задачей 115 пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) 480поділити4=120 2)120х3=360 3)360+480=840
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