Помогите написать 3 предложения с обобщительными словами

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Помогите написать 3 предложения с обобщительными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю каждую пору года: лето, осень, зиму и весну. Мама купила на рынке все необходимое: сметану, творог и мясо.  В зоопарке были разные животные: верблюды, медведи, обезьяны и волки.
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