Помогите написать 3 предложения с обобщительными словами
Русский язык
Помогите написать 3 предложения с обобщительными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю каждую пору года: лето, осень, зиму и весну. Мама купила на рынке все необходимое: сметану, творог и мясо. В зоопарке были разные животные: верблюды, медведи, обезьяны и волки.
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