Нужно 10 предложений с причастным оборотом из художественной литературы с автором и названием произведения. Плиз.

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Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" 1. В общем, Гарри во вторник не получил ничего а вот сова-сипуха Невилла принесла ему маленький сверток, посланный бабушкой. 2. Он попытался вспомнить, о чем именно он забыл, когда Драко Малфой, проходивший мимо, выхватил шар у него из рук. 3. Не то чтобы им так уж хотелось драться - все же совсем неподалеку были друзья Малфоя, превосходившие Гарри и Рона по габаритам, - но и отступать было нельзя. 4. Ученики дружным строем спускались с холма, направляясь к ровной поляне, которая находилась как можно дальше от Запретного леса, мрачно покачивающего верхушками деревьев. 5. Первокурсники из Слизерина были уже там - как и двадцать метел, лежавших в ряд на земле. 6. Но Невилл, нервный, дерганый и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, рванулся вверх прежде, чем мадам Трюк поднесла свисток к губам. 7. - Вернись, мальчик! - крикнула мадам Трюк, но Невилл стремительно поднимался вверх - он напоминал пробку, вылетевшую из бутылки. 8. Два метра, четыре, шесть - и Гарри увидел бледное лицо Невилла, испуганно смотрящего вниз. 9. Оказалось, что он, так боявшийся, что не умеет ничего, все-таки что-то может. 10. Гарри заметил ликующие улыбки на лицах Малфоя и его друзей и побрел, с трудом передвигая ноги, за профессором МакГонагалл, направлявшейся в сторону замка.