Найдите ответ 2×(x+7)+4x
Математика
Найдите ответ 2×(x+7)+4x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×+7 вот тебе ответ то что у меня написано умножить это ИКС
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