СРОЧНО!! Сочинение на тему "Моё самое необычное День Рождение"

Гость: Гость:

Это было утро. (дата твоего день рождения..). Ура,я наконец-то дождался(лась) своего день рождения! Сегодня мне исполняется (сколько тебе лет..)! Потянувшись, я села на край кровати и заметила странную фиолетовую записку. Хм, интересно что же там. Моё любопытство взяло вверх и я подошла к этой записке на которой было написано:"Сегодня в 10.00, около нашего подъезда, будет стоять карета, которая повезет тебя в неизвестном тебе направление!". Что? Я несколько раз перечитала записку и подумала. Так значит это мини-квест? Я улыбнулась и мигом побежала в ванную чтобы привести себя в порядок. Одевшись, я посмотрела на время. "Уже без пяти 10, буду выходить!"-подумала я. Выйдя из квартиры, я увидела белоснежную карету. Ухты! Я села в карету и осмотрелась. Все было как в фильмах про принцесс! Красивые подушки, обшитые в дорогую ткань. Золотистые дверцы и шторки. На одной из подушек я вновь заметила записку и немедля взяла её. Кучер уже вез меня уже в центре нашего города. На записке было написано-"Кучер привезет на тебя на нужное место. Пройдись до цветущего дерева и поверни на 40 градусов влево." Хм..интересно! Фуууххх, а дальше как нибудь сам(сама)