Написать текс о наблюдении при ветреной погоде за деревьями

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Написать текс о наблюдении при ветреной погоде за деревьями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во  время сильного ветра деревья ,наклоняются в разные стороны . кажется что она танцуют  под музыку ветра .Деревья скрепят и грохочут .
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