Написать текс о наблюдении при ветреной погоде за деревьями
Русский язык
Написать текс о наблюдении при ветреной погоде за деревьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время сильного ветра деревья ,наклоняются в разные стороны . кажется что она танцуют под музыку ветра .Деревья скрепят и грохочут .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Қазақ тiлi
Математика
Решите задачу составьте пропорцию заасфальтировали 35% дороги после чего осталось заасфальтировать еще 13 километров Какова длина всей дороги