Решите задачу составьте пропорцию заасфальтировали 35% дороги после чего осталось заасфальтировать еще 13 километров Какова длина всей дороги

Математика

Решите задачу составьте пропорцию заасфальтировали 35% дороги после чего осталось заасфальтировать еще 13 километров Какова длина всей дороги

Автор: Гость