Решите задачу составьте пропорцию заасфальтировали 35% дороги после чего осталось заасфальтировать еще 13 километров Какова длина всей дороги
Математика
Решите задачу составьте пропорцию заасфальтировали 35% дороги после чего осталось заасфальтировать еще 13 километров Какова длина всей дороги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 км - остаток составляет 65% от всей дороги, тогда пропорция: 65 -13 100- х 100*13/65=20 Вся дорога 20 кмвот пользуйся
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