Прочитайте.Что такое словесный портрет? Какие признаки внешности могут в нём описываться?.

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Словесный портрет - методика описания внешности человека (чаще всего преступника) на основе алгоритма описания стандартизированного набора характеристик.Методика словесного портрета была предложена в конце XIX века Альфонсом Бертильоном.Упорядоченное описание проводится по разработанным криминалистикой правилам описания внешности человека. Они основаны на таких принципиальных положениях, как системность отражения признаков, т.е. последовательное описание всех разработанных криминалистикой групп признаков внешности человека (общефизических, признаков строения отдельных элементов внешности, функциональных и т.д.), полнота их описания (отражение по возможности наибольшего количества признаков внешности человека), использование единой терминологии, и заключаются в следующем.1. В ходе составления упорядоченного описания последовательно отражаются:общефизические признаки внешности человека, к ним относятся пол, возраст, национальность, рост, телосложение;признаки строения отдельных элементов внешности человека (см. приложение 1), например: при описании головы описываются ее высота (средняя, большая или малая), форма (округлая, куполообразная, килевидная и т.д.), отмечаются особенности и т.д.;функциональные признаки, такие, как осанка, походка, жестикуляция и т.д.,сопутствующие признаки, например: одежда, аксессуары и т.д.;особые приметы, например: наличие горба, постоянное ношение парика и т.д.2. Любой из элементов внешности описывается по следующей схеме: от общего - к частному и сверху вниз, например: при описании лица сначала приводится характеристика лица в целом (общая конфигурация, полнота, черты лица в целом), далее отмечаются признаки волосяного покрова головы (длина волос, линия роста волос, густота, вид и т.д.), затем последовательно описываются признаки, характеризующие лоб, брови, глаза и т.д.3. В описании при необходимости используются названия геометрических линий (прямая, выгнутая и т.д.) и фигур (овальная, прямоугольная и т. д.).4. Размеры описываемых элементов должны рассматриваться и описываться относительно других элементов внешности и характеризоваться по ширине, длине, высоте, глубине, количеству и т.д.5. Взаиморасположение элементов внешности, их положение определяются относительно вертикальных или горизонтальных плоскостей тела (вертикальное, наклонное, горизонтальное и т.д.).6. При описании цвета глаз, волос и других анатомических особенностей внешности человека (пигментных и родимых пятен, родинок, прыщей и т.д.), а также сопутствующих признаков используют колористическую (цветовую) терминологию, например: красные прыщи, черные брови, рыжие волосы, черные брюки и т.д.7. При описании применяют единые общепринятые в методе словесного портрета понятия и термины. Существенную помощь в этом может оказать классификация анатомических и общефизических элементов признаков внешности человека с унифицированной терминологией словесного портрета, разработанная специалистами ВНИИ МВД СССР.8. Элементы внешности отражаются в ракурсах вид спереди (анфас) и вид сбоку (правый профиль), в положении стоящего во весь рост человека, со спокойными чертами лица, взглядом, устремлённым вперёд.В соответствии с указанными правилами и с учетом, особенностей описания выявленных признаков составляется словесный портрет человека.Особенности описания внешности человека по методу словесного портретаОписание общефизических данных внешности человекаПол: мужской, женский.Возраст. Определяется по документам, если их подлинность не вызывает сомнений; при их отсутствии или недоступности — «на вид», что обязательно отражается в описании либо по результатам проведённого освидетельствования.Национальность. Указывается «на вид», например, похож на узбека, азербайджанца и т.д., либо на основании документов, отражающих гражданство данного, лица (паспорт и т.п.). Может быть указана и принадлежность к той или иной расе, которая также определяется «на вид» (негроидная, монголоидная и т.д.).Рост. По возможности указывается в абсолютных числах, например, при описании трупа, в других случаях — в относительных, например: примерно метр семьдесят. Рост человека измеряется от самой высокой точки темени до подошв босых ног. При описании могут использоваться следующие термины: очень низкий (менее 150 см), очень высокий (более 190 см).Телосложение. Определяется по степени развитости костно-мышечной системы человека с учётом жирового слоя и характеризуется как худощавое, плотное, коренастое, атлетическое и т.д.