Знаменитые улицы города Воронеж?Какие развлечение там есть?
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Знаменитые улицы города Воронеж?Какие развлечение там есть?
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Парк Алые паруса, Кольцовский сквер, Петровский сквер, парк Орленок, музей Гото предистанция и т.д
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