Что произойдёт если оставить на некоторое время раствор с дрожжами с водой?
Биология
Что произойдёт если оставить на некоторое время раствор с дрожжами с водой?
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Он увеличится в размере
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