Придумайте пожалуйста 3 загадки (с одгадками) на любую тему.))*
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Придумайте пожалуйста 3 загадки (с одгадками) на любую тему.))*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У бабушки старой один только глаз Да хвостик-вьюнок, что пускается в пляс. Когда она пляшет над снегом холста, Всегда в нём оставит кусочек хвоста.( Игла с ниткой) В избе сплющилось, Снаружи растопырилось. На улице горбушка, В избе ломоток.(Бревно) Что это такое: синий, большой, с усами и полностью набит зайцами?(Троллейбус)
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