Придумайте пожалуйста 3 загадки (с одгадками) на любую тему.))*

Гость: Гость:

У бабушки старой один только глаз Да хвостик-вьюнок, что пускается в пляс. Когда она пляшет над снегом холста, Всегда в нём оставит кусочек хвоста.( Игла с ниткой) В избе сплющилось, Снаружи растопырилось. На улице горбушка, В избе ломоток.(Бревно) Что это такое: синий, большой, с усами и полностью набит зайцами?(Троллейбус)