Найти обьем фигуры в которой прорезали отверстие всестороны по5 см. прорезь 2 см.
Математика
Найти обьем фигуры в которой прорезали отверстие всестороны по5 см. прорезь 2 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем прореза: V=a*b*c 2см*2см*2см=8см в кубе Объем фигуры: V=a*b*c 5см*5см*5см=125см в кубе Ответ- 125-8=117см в кубе
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