Написать сочинение на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) испол??зуя причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP

Русский язык

Написать сочинение на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) испол??зуя причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP

Автор: Гость