Написать сочинение на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) испол??зуя причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP
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Написать сочинение на тему (доброта - это прекрасное человеческое качество) испол??зуя причастия и фразеологизмы сердечное доброта, по доброте душевной. HELPPP
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