В каком слове правописание приставки определяется правилом lt;lt;Гласные и соглас??ые в приставках пишутся одинаково независимо от произношенияgt;gt;? 1.Разрыла 2.Схватила 3.безнравственности 4.Прибежала

Гость: Гость:

Приставки первой группы всегда пишутся одинаково, независимо от произношения. Это приставки: в- (во-), взо-, вы-, до-, за-, из- (изо-), к-, на-, над-, не-, недо-, о-, об- (обо-), от- (ото-), па-, пере-, по-, под- (подо-), пра-, пред- (предо-), про-, разо-, с- (со-), су-, у-. Приставки второй группы — все приставки, оканчивающиеся на З и С (кроме с-): без- (бес-), вз- (вс-), воз- (вос-), из- (ис-), низ- (нис-), раз- (рас-), роз- (рос-), через- (черес-). Приставки, относящиеся к третьей группе: пре- и при-. Эти вроде если не так то прости.